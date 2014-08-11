Натуральная оливковая косметика из Греции
Весь мир давно признал, что греческая косметика – одно из самых больших богатств средиземноморского побережья. По своему качеству мало какие бренды могут сравниться с известными греческими производителями натуральной, экологически чистой и полностью безопасной косметики.
Если вы являетесь ценителем высокого качества, подлинной красоты и ухоженности тела, тогда эта косметика вам идеально подойдет.
Стоит отметить, что косметическая продукция на основе оливкового масла, которую сами Греки называют «зеленым» золотом, очень почитается на внутреннем рынке Греции. При этом миллионы туристов ежегодно приезжают в Грецию не только отдохнуть, но и приобрести знаменитое оливковое масло, а также косметику от ведущих греческих производителей.
Дело в том, что при производстве уникальной греческой косметики никогда не применяются гормональные компоненты и химические вещества. Весь мир борется с включением парабенов в продукты для ухода за кожей лица и тела, волосами, ногтями, при этом греческие косметические компании не используют не только парабены, но и отдушки, консерванты на протяжении столетий. Вся греческая продукция основана исключительно на натуральном, безопасном и выращенном без использования пестицидов сырье.
Основной гордостью производителей косметики из Греции является использование экологически чистого оливкового масло, выращенного на местных островах.
Оливковое масло ценители качественной косметики Aphrodite, Olivelia Macrovita и других греческих брендов смогут найти в мыле, лосьонах, кремах, гелях и других косметических средствах. Оливковая косметика очень быстро проникает в глубокие слои кожи, превосходно увлажняет, дарит сияние, восстанавливает текстуру и помогает сохранить эластичность и красоту кожи на долгие годы. Кроме того греческие косметические средства с оливковым маслом быстро и эффективно излечивают ломкость и сухость ногтей, а шампуни, бальзамы и маски для волос с маслом оливы увлажняют кожу головы и делают волосы блестящими и гладкими.
Туристы, приезжающие в Грецию, восхищенно отмечают, что кожа местных женщин сияет здоровьем, а их возраст не сможет определить ни один европеец, потому что постоянный, правильный и качественный уход за телом творит чудеса. При этом долгие годы греческие женщины используют средства местных производителей.
Например, жительницы Крита отдают предпочтение косметическим продуктам для всей семьи от компании APHRODITE и MACROVITA. Эти бренды вы встретите в любом уголке Крита, производители этих ведущих брендов используют в качестве основы местное критское оливковое масло, удачно сочетая его с зеленым чаем, листьями оливы, красным виноградом и косточками абрикоса.
Критская косметическая компания Aphrodite знаменита собственными оливковыми рощами, расположенными на юге острова. Таким образом, бренд полностью контролирует качество каждого продукта с момента его созревания и до организации экспорта. В ассортимент косметики входят масла для волос и тела, уникальное оливковое мыло, кондиционеры и шампуни для волос, крема, лосьоны и многое другое.
Известный греческий производитель косметики Macrovita изготавливает натуральную косметику, которая основана на сложном сочетании экстрактов растений, растительного масла и витаминов. При этом в производстве никогда не используется ГМО, парабены и вредные примеси. Ассортимент марки включает несколько видов шампуней, косметических масел, лосьонов, различные оливковые крема с УФ-фильтрами и многое другое.
Еще одна уникальная критская косметика HELIXIR – для своей косметической линии использует улиточный экстракт, помогающий восстанавливать дефекты кожи, устранять прыщи, рубцы, а так же имеет сильный омолаживающий эффект.
Греческая косметика – это природный симбиоз солнца, экологии и натурального оливкового масла для вашей красоты!
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