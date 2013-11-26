Как выбрать женскую толстовку?
Есть несколько вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе любой женщины. Толстовка одна из них. Скупать толстовки оптом не стоит, достаточно будет внимательно отнестись к выбору одной модели.
Уже давно толстовки не представляют собой бесформенную теплую кофту. Сейчас они могут быть украшены различными вставками, нашивками, пайетками. Есть определенные модели, которые имеют как искусственный, так и натуральный мех. В такой одежде можно будет смело идти на любую вечеринку.
Следует обратить внимание на то, что сегодня есть большое количество видов толстовок.
В первую очередь – это обычная спортивная кофта с застежкой. Пуговицы используются крайне редко. Самыми популярными являются толстовки на флисе. Эта ткань быстро согревает и долго сохраняет тепло, тем более, что стоит такая вещь достаточно дешево.
Есть также и другие толстовки, которые по своему внешнему виду напоминают полупальто. Такой вариант имеет широкий и мягкий воротник, куда можно спрятать лицо в случае сильного ветра.
Третий же вариант толстовок – это обычные кофты, которые надеваются через голову. Они могут быть с капюшоном или без него. Такие модели в основном имеют различные дополнительные вставки и нашивки.
Итак, перед тем как отправиться в магазин за покупкой, необходимо в первую очередь определиться с тем, в каких целях будет использоваться толстовка. Для спортивных целей отлично подойдет первый вариант. Они удобны и практичны. Такие толстовки можно с легкостью снять, завязать на бедрах. Одевать под них можно все что угодно, кроме юбки. Дополнить образ можно различными аксессуарами. Например, бейсболкой. Также, купив бейсболки оптом, можно с их помощью замечательно дополнить спортивный стиль.
Юбки также можно комбинировать с толстовками, только не спортивного покроя. К примеру, к длинной юбке лучше всего приобрести толстовку без капюшона с короткими рукавами. Обувь может быть разной, от балеток и до ботильонов.
Таким образом, толстовки могут стать прекрасным дополнением как романтического, так и спортивного образа любой женщины.