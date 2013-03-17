Какая одежда популярна в 2013 году?
Наступление весны стимулирует многих модниц тщательно пересмотреть предметы своего гардероба и возможно внести некоторые изменения, в связи с тенденциями наступающих сезонов. Насыщенные цвета будут популярными и актуальными. Популярностью пользуется синий, мятный, зеленый и коралловый цвета. Одежда белого цвета также будет пользоваться спросом. В это же время, принты также занимают лидирующую позицию. Платья и топы могут быть украшены рисунками животных или экзотических растений.
Одежда, выполненная в стиле ретро, уверенно возвращается в моду. Это касается всего, начиная от купальников, заканчивая платьями и юбками. Между прочим, юбки ниже колена опять становятся актуальными. Если длина юбки выше колена, она будет идеально сочетаться с классической блузой. На прохладную погоду дополнить образ можно будет ношением укороченного пиджака. В этом году дизайнеры хотят подчеркнуть сексуальность и женственность каждой девушки, раскрыть ее образ, для этого в нарядах часто используются вставки, которые выполняются из кружевных тканей или из прозрачных материалов.
Что же касается мужской моды, то в этом году среди одежды будут актуальны кофейные и пастельные тона. Обувь мужчины будут выбирать, преимущественно, черных и коричневых оттенков. Большое внимание, по-прежнему, будет уделяться аксессуарам. Пальму первенства в этом вопросе занимают мужские керамические часы, которые позволяют неповторимо дополнить весь существующий образ. Для приобретения таких часов теперь вовсе необязательно исследовать ближайшие магазины, можно всего лишь обратиться к онлайн-ресурсам. Качественные часы необязательно стоят слишком дорого, в интернет-магазине KeramicWatch можно найти абсолютные реплики, которые отличаются действительно качественными характеристиками. За умеренную цену мужчины получат аксессуар, которым смогут гордиться.
В женской одежде будут преобладать изделия из шелка, шифона. Будут встречаться изделия из натурального хлопка и льна. Вечерние одеяния будут в изобилии представлены шелковыми тканями и кружевами. Приверженцам одного и того же стиля дизайнеры советуют несколько его разнообразить. Можно приобрести несколько платьев классического кроя и несколько повседневных вариантов. Это будет приятным разнообразием для вашего гардероба и позволит всегда надевать уместные наряды.
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