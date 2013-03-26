СБиС Электронная отчетность через интернет
ГК Ю-Софт является официальным партнером УЦ «Тензор», который одним из первых в России начал оказывать услуги по выпуску ЭЦП для работы на торговых площадках.
СБиС Электронная отчетность через интернет — программный комплекс для подготовки, проверки, анализа и сдачи отчетности во все контролирующие органы: инспекцию ФНС, ПФР, РосСтат, ФСС.
Также специалисты компании Ю-Софт помогут Вам подготовить пакет документов для оформления аккредитации на любой из крупнейших электронных торговых площадок России.
ЕМожно получить ЭЦП для всех торговых площадок России.
В России вопрос – переходить на электронный документооборот и ЭЦП или нет – уже давно не стоит. Технический прогресс развивается и уже давно дал на него положительный ответ. Однако, переводя деятельность организации на «электронные рельсы», необходимо как можно тщательнее подходить к выбору оператора. Ведь от надежности и качества предоставляемого продукта этого самого оператора в большей степени зависит успешность Вашей компании на рынке.
Для того, чтобы получить более подробную информацию о системе электронного документооборота и электронной отчетности «СБиС++», а также об условиях сотрудничества, вы можете узнать на сайте компании Ю-Софт http://sbis.usoft.ru/ или по телефону в Москве +7 (495) 956-08-80