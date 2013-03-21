46% работников признались, что работа не доставляет им никакого удовольствия
Служба исследованийб═HeadHunter, опросив более 2000 работников,б═выяснила, что большинство из них не чувствуют себя «на своем месте»! Так, 34% респондентов указали, что текущая работа – это не совсем то, что им нужно, а четверть уверены, что ошиблись с выбором места работы.
Работники объясняют это чувство тем, что трудовая деятельность их не захватывает, она не интересна и не доставляет никакого удовольствия (46%).б═
Примерно треть связывают свою неудовлетворенность с неправильным выбором компании (36%) и сетуют на ошибку, которую они совершили при выборе профессиональной сферы (28%). Примерно четверть испытывают постоянный дискомфорт на работе, еще столько же уверены, что они определенно созданы для чего-то большего (26%). Несмотря на все это, работники не торопятся менять свое место работы, в первую очередь потому, что боятся променять «шило на мыло» или потерять в деньгах.
Примечательно, что каждый второй среди тех немногих, кто указал, что доволен своей работой, готов отказаться от «своего места» в пользу более выгодной с материальной точки зрения позиции.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 5-12 марта 2013 г. среди 2728 работников компаний.
«На своем месте» – чувство, что Вы занимаетесь именно тем, чем должны; это приносит Вам удовлетворение; Ваша работа – Ваше призвание и пр.
Быть «на своем месте» суждено далеко не каждому: 59% опрошенных уверяют, что их работа – совсем не то, чего они достойны.
Чувствуете ли Вы себя на работе "на своем месте"?
|
б═
|
Уверен, что да
|
Скорее да
|
Скорее нет
|
Точно нет
|
Затрудняюсь ответить
|
управление персоналом
|
19%
|
27%
|
30%
|
20%
|
5%
|
медицина
|
18%
|
16%
|
38%
|
22%
|
7%
|
добыча и обработка сырья
|
14%
|
19%
|
40%
|
21%
|
7%
|
маркетинг, реклама, брендинг
|
13%
|
29%
|
37%
|
21%
|
1%
|
ресторанный и гостиничный бизнес
|
12%
|
35%
|
31%
|
20%
|
2%
|
строительство и недвижимость
|
11%
|
28%
|
27%
|
29%
|
4%
|
СМИ, медиа
|
11%
|
24%
|
38%
|
18%
|
9%
|
услуги для бизнеса
|
11%
|
26%
|
35%
|
26%
|
2%
|
IT/Интернет
|
10%
|
36%
|
35%
|
16%
|
3%
|
образование/тренинги
|
10%
|
31%
|
31%
|
19%
|
8%
|
транспорт, логистика
|
10%
|
25%
|
35%
|
24%
|
5%
|
оптовые продажи
|
10%
|
20%
|
34%
|
32%
|
4%
|
производство
|
9%
|
26%
|
33%
|
25%
|
6%
|
автомобильный бизнес
|
9%
|
18%
|
42%
|
26%
|
5%
|
розничные сети
|
8%
|
29%
|
29%
|
28%
|
5%
|
телекоммуникации и связь
|
8%
|
22%
|
36%
|
30%
|
4%
|
услуги для населения
|
8%
|
23%
|
30%
|
33%
|
8%
|
банки, финансы, страхование
|
7%
|
22%
|
35%
|
30%
|
6%
|
юриспруденция
|
7%
|
29%
|
34%
|
25%
|
6%
|
многопрофильный холдинг
|
6%
|
22%
|
47%
|
22%
|
3%
|
FMCG
|
5%
|
29%
|
45%
|
21%
|
0%
Чаще довольны своим выбором места работы и сферы деятельности менеджеры по персоналу (19%), а вот работники сектора FMCG, напротив, в большинстве случаев не чувствуют себя «на своем месте».
«На своем месте» чаще всего чувствуют себя топ-менеджеры и представители высшего менеджмента.
Большинство опрошенных связывают чувство неудовлетворенности местом или содержанием труда тем, что они занимаются неинтересными вещами, работа не захватывает их и не доставляет им морального удовлетворения. Каждый третий признает, что выбрал не ту компанию, а 28% ошиблись в выборе сферы деятельности. Примерно четверть ощущают себя не «на своем месте» из-за постоянного раздражения и напряжения, а 26% уверены, что они достойны большего.