Главная страница \  Карьера  \  Новости \  Рынок труда \  2013 \  46% работников признались, что...

46% работников признались, что работа не доставляет им никакого удовольствия

21 марта 2013 г.
Увеличить

Служба исследованийб═HeadHunter, опросив более 2000 работников,б═выяснила, что большинство из них не чувствуют себя «на своем месте»! Так, 34% респондентов указали, что текущая работа – это не совсем то, что им нужно, а четверть уверены, что ошиблись с выбором места работы.

Работники объясняют это чувство тем, что трудовая деятельность их не захватывает, она не интересна и не доставляет никакого удовольствия (46%).б═

Примерно треть связывают свою неудовлетворенность с неправильным выбором компании (36%) и сетуют на ошибку, которую они совершили при выборе профессиональной сферы (28%). Примерно четверть испытывают постоянный дискомфорт на работе, еще столько же уверены, что они определенно созданы для чего-то большего (26%). Несмотря на все это, работники не торопятся менять свое место работы, в первую очередь потому, что боятся променять «шило на мыло» или потерять в деньгах.

Примечательно, что каждый второй среди тех немногих, кто указал, что доволен своей работой, готов отказаться от «своего места» в пользу более выгодной с материальной точки зрения позиции.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 5-12 марта 2013 г. среди 2728 работников компаний.

«На своем месте» – чувство, что Вы занимаетесь именно тем, чем должны; это приносит Вам удовлетворение; Ваша работа – Ваше призвание и пр.

Быть «на своем месте» суждено далеко не каждому: 59% опрошенных уверяют, что их работа – совсем не то, чего они достойны.

Чувствуете ли Вы себя на работе "на своем месте"?

б═

Уверен, что да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Затрудняюсь ответить

управление персоналом

19%

27%

30%

20%

5%

медицина

18%

16%

38%

22%

7%

добыча и обработка сырья

14%

19%

40%

21%

7%

маркетинг, реклама, брендинг

13%

29%

37%

21%

1%

ресторанный и гостиничный бизнес

12%

35%

31%

20%

2%

строительство и недвижимость

11%

28%

27%

29%

4%

СМИ, медиа

11%

24%

38%

18%

9%

услуги для бизнеса

11%

26%

35%

26%

2%

IT/Интернет

10%

36%

35%

16%

3%

образование/тренинги

10%

31%

31%

19%

8%

транспорт, логистика

10%

25%

35%

24%

5%

оптовые продажи

10%

20%

34%

32%

4%

производство

9%

26%

33%

25%

6%

автомобильный бизнес

9%

18%

42%

26%

5%

розничные сети

8%

29%

29%

28%

5%

телекоммуникации и связь

8%

22%

36%

30%

4%

услуги для населения

8%

23%

30%

33%

8%

банки, финансы, страхование

7%

22%

35%

30%

6%

юриспруденция

7%

29%

34%

25%

6%

многопрофильный холдинг

6%

22%

47%

22%

3%

FMCG

5%

29%

45%

21%

0%

Чаще довольны своим выбором места работы и сферы деятельности менеджеры по персоналу (19%), а вот работники сектора FMCG, напротив, в большинстве случаев не чувствуют себя «на своем месте».

«На своем месте» чаще всего чувствуют себя топ-менеджеры и представители высшего менеджмента.

Большинство опрошенных связывают чувство неудовлетворенности местом или содержанием труда тем, что они занимаются неинтересными вещами, работа не захватывает их и не доставляет им морального удовлетворения. Каждый третий признает, что выбрал не ту компанию, а 28% ошиблись в выборе сферы деятельности. Примерно четверть ощущают себя не «на своем месте» из-за постоянного раздражения и напряжения, а 26% уверены, что они достойны большего.

Источник: HeadHunter
Комментариев нет.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.

Общение на форуме

кардинальная смена профессии

20 ответов
Откровенная

Учиться никогда не поздно

9 ответов
tonya

Ккомандировки и длительное отсутствие дома

3 ответа
verenata

Дети не видят родителей

1 ответ
verenata

работа и хобби

12 ответов
verenata


Новые компании

Удаленная работа

Обучение