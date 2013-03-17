Похудеть или жить с лишним весом?
Только представьте: вы сбросили ненавистные лишние килограммы – и все изменилось!
Вместе с лишним весом осталось в прошлом недовольство своим телом и страх выглядеть непривлекательно. Исчезли одышка и усталость. Ушли неуверенность в себе и дискомфорт.
Теперь вы снова молоды и стройны. Вам легко ходить, наклоняться, даже бегать. На вас наконец-то снова смотрят с восхищением, вы стали нравиться. Словом, сбылось то, о чем вы давно уже мечтали...
Так почему бы вам не сбросить лишние килограммы сейчас, не откладывая это на будущее?
Как это сделать?
Не секрет, что методик похудения, а также «волшебных» диет, таблеток и процедур, сотни, если не тысячи. И далеко не все они дают результат (надеемся, вам не приходилось «обжигаться»!).
И все-таки есть как минимум один способ, который действительно работает! Это обращение в медицинский Центр Доктора Гаврилова, специализирующийся на снижении веса и лечении от ожирения.
Здесь никто не обещает, что вы похудеете «как по волшебству – без труда и буквально за пару дней». Нет, придется поработать над собой – но вы будете двигаться вперед не в одиночестве.
Авторская методика М.А.Гаврилова основана на психологической поддержке и сопровождении пациента во время всего процесса похудения, а также на создании мотивации к сохранению достигнутых результатов по окончании курса. Чтобы добиться максимального эффекта, используются и консультации врачей-специалистов, аппаратная терапия, массаж и т. д. При этом – никаких изнурительных физических нагрузок, строгих диет и вредных препаратов!
Такая методика позволяет добиться заметных результатов уже через месяц.
Сомневаетесь?
Методике Центра Доктора Гаврилова можно доверять! Проверено Первым каналом и «Комсомольской правдой».
Методы кандидата медицинских наук М.А.Гаврилова научно обоснованы, апробированы и признаны в России и на международном уровне (сертификаты IASO, IFM).
А самое главное – в течение более чем двух лет за результатами снижения веса по методике доктора Гаврилова наблюдают российское центральное телевидение, пресса и радио. Сотни тысяч телезрителей, читателей и радиослушателей убедились: методика работает!
Пациенты Центра Доктора Гаврилова – Надежда С. (сбросила -80 кг), Галина Ш. (-90 кг), Валентина Ш. (-20 кг) – стали гостями передачи Первого канала «Пусть говорят». А журналистка «Комсомольской правды» Катя Маркова запустила открытый проект «Ничего лишнего ...на весах», шаг за шагом снижая свой собственный вес по методике Центра на глазах у всей страны.
Одним словом, можно долго думать о том, как похудеть, сомневаться и жить с лишним весом. Можно даже убедить себя, что вам комфортно...
А можно просто взять и вернуть себе стройность, обратившись в Центр Доктора Гаврилова.
Выбор – за вами!
kazan.doctorgavrilov.ru
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