аюрведа как система знаний
Различные медицинские школы, которые возникли вместе с человеком цивилизованным, собрали в себе опыт и многовековую мудрость народов. Это восточная медицина египтян, тибетская медицина, китайская и множество других, к которым относится и Аюрведа.
Говорить об Аюрведе, только как о медицинских предписаниях лечения различных заболеваний, будет не совсем правильно. Так само учение предполагает общую философию жизни, особое мировоззрение, и считающее, что все болезни тела идут от мятежности духа, раздираемого страстями. Только гармония внутри человека может принести радость бытия в поклонении Верховному Божеству.
Людям, далёким от восточной философии, сборник текстов Аюрведы может показаться рецептами очищения организма и лечения заболеваний. Но это не так. Священные тексты, которые были получены мудрецами от Верховного Божества, и бережно хранимые на протяжении многих тысячелетий, раскрывают внутреннее содержание человека, его путь к долгой и здоровой жизни, и прекращению цепочки реинкарнаций, для полного слияния с Богом и познания настоящего предназначения человека – служить Верховному Божеству.
Но и практическое применение Аюрведы нельзя отрицать. Особенно важна в практическом применении «Чарака самхита» посвящённая терапевтическому лечению внутренних болезней и «Сушрута самхита», выдвигающая основные направления лечения заболеваний хирургическим путём. Это удивительные тексты, которые открывают такие знания, о которых европейцы начали узнавать только со средневековья, путём проб, экспериментов и ошибок. Тут уж поневоле задумаешься о знаниях подаренных свыше. Тем более, что практическое применение аюрведических рецептов и методик лечения, даже в наши дни даёт прекрасные результаты.
Все основополагающие постулаты Аюрведы основаны на взаимодействии энергии и материи, и болезни возникающие в организме связаны с нарушением гармонии между этими составляющими. Основная цель, которую преследует аюрведическое учение – восстановить гармонию между духом и материей, дать свободу духу, который заключён в телесную оболочку.
Согласно учению Аюрведы, телом человека управляют чакры, особенные сосредоточения в организме, и только их энергия способна изменить состояние тела, как в позитивную, так и в негативную сторону. На основе взаимодействий чакр, управления ими, применяются определённые виды лечения для исцеления больного.
Приняв решение о аюрведических методах лечения, человеку в первую очередь нужно принять и эту философию, и последовательно исполнять, всё, что она предписывает. Принятие трансцендентальных (духовных) ценностей приведёт к гармонии человеческого существования, а, следовательно, избавления от болезней и успокоения души. Некоторые последователи этой философии утверждают, чтобы лечится по Аюрведе. Совершенно не нудно принимать и принимать эту философию. Но вместе с тем, они утверждают, что философия поможет глубже понять, как Аюрведа способствует улучшению и сохранению здоровья. Но без понимания совершаемых действий, во имя чего и зачем, трудно достичь единства тела и души.