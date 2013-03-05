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аюрведа как система знаний

05 марта 2013 г.
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Различные медицинские школы, которые возникли вместе с человеком цивилизованным, собрали в себе опыт и многовековую мудрость народов. Это восточная медицина египтян, тибетская медицина, китайская и множество других, к которым относится и Аюрведа.

Говорить об Аюрведе, только как о медицинских предписаниях лечения различных заболеваний, будет не совсем правильно. Так само учение предполагает общую философию жизни, особое мировоззрение, и считающее, что все болезни тела идут от мятежности духа, раздираемого страстями. Только гармония внутри человека может принести радость бытия в поклонении Верховному Божеству.

Людям, далёким от восточной философии, сборник текстов Аюрведы может показаться рецептами очищения организма и лечения заболеваний. Но это не так. Священные тексты, которые были получены мудрецами от Верховного Божества, и бережно хранимые на протяжении многих тысячелетий, раскрывают внутреннее содержание человека, его путь к долгой и здоровой жизни, и прекращению цепочки реинкарнаций, для полного слияния с Богом и познания настоящего предназначения человека – служить Верховному Божеству.

Но и практическое применение Аюрведы нельзя отрицать. Особенно важна в практическом применении «Чарака самхита» посвящённая терапевтическому лечению внутренних болезней и «Сушрута самхита», выдвигающая основные направления лечения заболеваний хирургическим путём. Это удивительные тексты, которые открывают такие знания, о которых европейцы начали узнавать только со средневековья, путём проб, экспериментов и ошибок. Тут уж поневоле задумаешься о знаниях подаренных свыше. Тем более, что практическое применение аюрведических рецептов и методик лечения, даже в наши дни даёт прекрасные результаты.

Все основополагающие постулаты Аюрведы основаны на взаимодействии энергии и материи, и болезни возникающие в организме связаны с нарушением гармонии между этими составляющими. Основная цель, которую преследует аюрведическое учение – восстановить гармонию между духом и материей, дать свободу духу, который заключён в телесную оболочку.

Согласно учению Аюрведы, телом человека управляют чакры, особенные сосредоточения в организме, и только их энергия способна изменить состояние тела, как в позитивную, так и в негативную сторону. На основе взаимодействий чакр, управления ими, применяются определённые виды лечения для исцеления больного.

Приняв решение о аюрведических методах лечения, человеку в первую очередь нужно принять и эту философию, и последовательно исполнять, всё, что она предписывает. Принятие трансцендентальных (духовных) ценностей приведёт к гармонии человеческого существования, а, следовательно, избавления от болезней и успокоения души. Некоторые последователи этой философии утверждают, чтобы лечится по Аюрведе. Совершенно не нудно принимать и принимать эту философию. Но вместе с тем, они утверждают, что философия поможет глубже понять, как Аюрведа способствует улучшению и сохранению здоровья. Но без понимания совершаемых действий, во имя чего и зачем, трудно достичь единства тела и души.

Источник: Step-by-step
Автор: Арина Елисеева
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