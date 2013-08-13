Главная страница \  Взаимоотношения  \  Новости \  Это любовь  \  2013 \  Интервью с Викторией Парамонов...

Интервью с Викторией Парамоновой

13 августа 2013 г.
Увеличить

Как киноактрисе Виктории Парамоновой помогла книга М.С. Норбекова «Мастерская Семьи»

Виктория мы знаем, что вы активно увлекаетесь психологией и в свое время вам помогла конкретная книга, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом?

Да, это действительно так, был в жизни момент, когда, казалось потеряна нить взаимопонимания.  Состояние было не очень комфортное, потерян интерес к делам, к некоторым людям, одолевало какое-то непонятное чувство вины . Может быть я не такая?! Мои действия не правильны?! В общем, копалась в себе твердо.  И так сложилось, что я познакомилась с одним литовским сценаристом, он описывал  психологическую картину, которая рассказывает о взаимоотношениях мужчины и женщины, о страсти, чувствах, боли предательства и разочаровании, и о том, как им удалось спасти, казалось бы  разбитую вдребезги любовь. Естественно без соответствующей литературы не обошлось (смеется). Одной из настольных книг оказалась «Мастерская Семьи» М.С. Норбекова.  Меня этот момент очень заинтересовал и я решила, что возможно она поможет мне найти ответы на мои вопросы. Я приступила к чтению, с первых строк книга захватила, чем больше вникала, тем больше ответов приходило ко мне, знаете, похоже на озарение. Сознание перевернулось, а чуть позже я начала замечать, как меняется и действительность, жизнь набирала обороты с совсем другими, положительными гранями.

Удивительно, похоже на сказочное преображение, а можете немножко описать о чем рассказывает эта книга?

Вы знаете, он ломает обычные шаблоны, грусть и безнадёжность, что невозможно иметь счастливую семью, женщину учит быть аристократичной, роскошной, принимать заботу и проявлять свои чувства, перестать быть хоть немного мужчиной, получать удовольствия, развивает умение видеть в себе обаяние, жизнерадостность, красоту, ум, умение быть довольной собой, благодарить и любить себя,  делать невозможное легко, с удовольствием. И что очень важно, позволяет простить накопившиеся обиды и непонимание.

А помимо Норбекова, есть еще какие-то авторы и книги по психологии, которые помогли вам?

Да, я с удовольствием также изучаю книги по НЛП, мне очень нравится Анвар Бакиров, автор бестселлера «НЛП. Игры в которых побеждают женщины», он с таким юмором описывает сложные жизненные ситуации и дает массу позитивных советов, обожаю его (смеется). А еще меня очень захватил видео курс психолога Рами Блекта, он очень обаятельный, я бы назвала его человеком солнца. Его видение взаимоотношений основано на более философском уровне, восточных практиках, индийской  астрологии и восточной психологии.

Автор: Еремина Алина

Увеличить
Виктория Парамонова
 Увеличить
Виктория Парамонова
   

Ссылки по теме

Комментариев нет.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.

Общение на форуме

Где встретили свою половинку

9 ответов
tonya

Муж пьет

2 ответа
tonya

Начальник и подчиненная

1 ответ
tonya

Искра

3 ответа
tonya

я- хорошая, пусть все это знают

4 ответа
tonya


Новые компании

Знакомства и общение