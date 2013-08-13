Интервью с Викторией Парамоновой
Как киноактрисе Виктории Парамоновой помогла книга М.С. Норбекова «Мастерская Семьи»
Виктория мы знаем, что вы активно увлекаетесь психологией и в свое время вам помогла конкретная книга, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом?
Да, это действительно так, был в жизни момент, когда, казалось потеряна нить взаимопонимания. Состояние было не очень комфортное, потерян интерес к делам, к некоторым людям, одолевало какое-то непонятное чувство вины . Может быть я не такая?! Мои действия не правильны?! В общем, копалась в себе твердо. И так сложилось, что я познакомилась с одним литовским сценаристом, он описывал психологическую картину, которая рассказывает о взаимоотношениях мужчины и женщины, о страсти, чувствах, боли предательства и разочаровании, и о том, как им удалось спасти, казалось бы разбитую вдребезги любовь. Естественно без соответствующей литературы не обошлось (смеется). Одной из настольных книг оказалась «Мастерская Семьи» М.С. Норбекова. Меня этот момент очень заинтересовал и я решила, что возможно она поможет мне найти ответы на мои вопросы. Я приступила к чтению, с первых строк книга захватила, чем больше вникала, тем больше ответов приходило ко мне, знаете, похоже на озарение. Сознание перевернулось, а чуть позже я начала замечать, как меняется и действительность, жизнь набирала обороты с совсем другими, положительными гранями.
Удивительно, похоже на сказочное преображение, а можете немножко описать о чем рассказывает эта книга?
Вы знаете, он ломает обычные шаблоны, грусть и безнадёжность, что невозможно иметь счастливую семью, женщину учит быть аристократичной, роскошной, принимать заботу и проявлять свои чувства, перестать быть хоть немного мужчиной, получать удовольствия, развивает умение видеть в себе обаяние, жизнерадостность, красоту, ум, умение быть довольной собой, благодарить и любить себя, делать невозможное легко, с удовольствием. И что очень важно, позволяет простить накопившиеся обиды и непонимание.
А помимо Норбекова, есть еще какие-то авторы и книги по психологии, которые помогли вам?
Да, я с удовольствием также изучаю книги по НЛП, мне очень нравится Анвар Бакиров, автор бестселлера «НЛП. Игры в которых побеждают женщины», он с таким юмором описывает сложные жизненные ситуации и дает массу позитивных советов, обожаю его (смеется). А еще меня очень захватил видео курс психолога Рами Блекта, он очень обаятельный, я бы назвала его человеком солнца. Его видение взаимоотношений основано на более философском уровне, восточных практиках, индийской астрологии и восточной психологии.
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Виктория Парамонова
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Виктория Парамонова