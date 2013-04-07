Хозяйственное мыло убивает не только бактерии, но и грибки.
Даже если вы посещаете маркетинг курсы и совершенно не интересуетесь домашним хозяйством, вам наверняка приходилось слышать о хозяйственном мыле. Пик его популярности пришелся на СССР, тогда оно было единственным доступным, а потому – вне конкуренции. Сегодня же в Интернете можно найти немало связанных с ним рецептов и рекомендаций. Ниже небольшая подборка того, как хозяйственное мыло можно применять в косметических и других целях.
Во-первых, конечно, именно как мыло. Хозяйственное мыло обладает очень хорошими антибактериологическими свойствами, по которым с мни не сравнится ни одно другое. Так что если желаете быть уверенными в чистоте своих рук, мойте их хозяйственным мылом. Кстати, некоторые повара рекомендуют использовать его и для мытья продуктов и мяса.
Хозяйственное мыло убивает не только бактерии, но и грибки. Многие советуют использовать именно его для лечения воспалений и грибковых заболеваний ног и рук. К слову, перхоть – так же грибковое заболевание, поэтому хозяйственным мылом можно мыть и голову, говорят результат в сотню раз лучше, чем даже у специальных шампуней. Во всяком случае дешевле – однозначно.
Хозяйственное мыло – отличное средство от отеков и ушибов. Достаточно только натереть его на терке и развести с водой, полученную густую массу надо наносить на ушибленное место несколько раз в день – опухоли быстро проходят. А если смешать полученную массу с луком и сахаром (в равных пропорциях), то получим средство от нарывов и гнойников. Просто нанесите данную массу на рану и оставьте на ночь – утром рана полностью очистится от гноя и начнет заживать.
Хозяйственное мыло хорошо помогает и при ожогах. Если вы обожглись, то необходимо намылить обожженное место и дать ему просохнуть. После этого у вас не только не останется волдырей, но и покраснения, скорее всего, не будет.
Как видим – рецептов немало и все они не сложнее, чем настройка яндекс директ. Правда, не стоит переусердствовать - иногда в Интернете советуют принимать хозяйственное мыло внутрь. Помните – это довольно сильная и агрессивная щелочь, которая может вызвать ожог слизистых оболочек.