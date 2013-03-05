Принципы здорового питания по рекомендации ВОЗ
Здоровое питание, как и правильный образ жизни, включает в себя гармоничное сочетание всех областей деятельности. Приобщайтесь к прекрасному, посещая концерты в москве, или, читая книги, занимайтесь спортом и улыбайтесь.
Начав следить за питанием, выбирайте только те рестораны москвы, которые готовы рассказать о том, что входит в состав блюд и какова их общая калорийность.
Питаемся правильно: советы ВОЗ
Разработанные Всемирной организацией здравоохранения правила здорового питания – это хороший шанс начать меняться к лучшему. Первый принцип говорит о том, что в основе питания должны присутствовать углеводы, которые в избытке есть в крупах, хлебе и картофеле. Кроме того, в течение дня лучше съедать несколько видов овощей и фруктов (до пяти). Нормативной порцией считается стакан из измельченных продуктов. Положительно повлияет на организм и перекус яблоком или морковкой. Эти виды пищи богаты витаминами.
Полезными для организма являются и соки. Но только, если они свежевыжаты. Пакетированные напитки богаты сахаром, что при злоупотреблении станет причиной диабета.
Переходим к белку – он есть в мясе птицы и рыбы. В сутки организму достаточно 2-3 порций по 50-100 гр. Если вы не едите мясо, а белок необходим, можно перейти на бобовые и яйца. Жирная и сладкая пища должна поступать в умеренных количествах. Ограничивайте себя в сладких тортах.
Важно помнить, что, делая длительные перерывы между приемами пищи, вы вынуждаете организм накапливать жиры впрок. Поэтому и худеть будете медленнее. Лучше питаться часто, но маленькими порциями. Это куда более здоровый способ и сбросить вес и остаться в форме.